На границе с Румынией заработал еще один пункт пропуска

В Закарпатской области заработал новый пункт пропуска на границе с Румынией. Новый КПП открылся в Рахове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.
Пункт пропуска "Рахов" обслуживает пассажиров поездов, которые едут в Румынию или из нее. Он работает круглосуточно, но только в период действия военного положения и через 90 дней после его прекращения или отмены.
Также украинцы могут воспользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией:
Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей заработала электронная очередь.
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