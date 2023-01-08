На границе с Румынией заработал еще один пункт пропуска

В Закарпатской области заработал новый пункт пропуска на границе с Румынией. Новый КПП открылся в Рахове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Пункт пропуска "Рахов" обслуживает пассажиров поездов, которые едут в Румынию или из нее. Он работает круглосуточно, но только в период действия военного положения и через 90 дней после его прекращения или отмены.

Также украинцы могут воспользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией: