RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границе с Румынией заработал еще один пункт пропуска

Фото: в Рахове открылся КПП на границе с Румынией (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Закарпатской области заработал новый пункт пропуска на границе с Румынией. Новый КПП открылся в Рахове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Пункт пропуска "Рахов" обслуживает пассажиров поездов, которые едут в Румынию или из нее. Он работает круглосуточно, но только в период действия военного положения и через 90 дней после его прекращения или отмены.

Также украинцы могут воспользоваться другими пунктами пропуска на границе с Румынией:

  • Солотвино - Сигету Мармацией. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонны, а также легковых автомобилей и пешеходов.
  • Порубное - Сирет. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных, грузовых средств, а также пешеходов.
  • Дьяково - Халмеу. Разрешается пропуск пассажирского, грузового автотранспорта, пассажирских автобусов, легковых автомобилей и пешеходов.
  • Красноильск - Вековую де Сус. Работает с 08:00 до 20:00. Разрешается пропуск пассажирских автотранспортных средств до 3,5 тонны и переход в пешем порядке.

Напомним, что в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей заработала электронная очередь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Граница с УкраинойРумынияЗакарпатская область