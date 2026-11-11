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На кордоні з Румунією один із КПП призупинить в’їзд транспорту: де водіям шукати об’їзд

17:20 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
На кордоні з Румунією один із КПП призупинить в’їзд транспорту: де водіям шукати об’їзд Фото: на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту (Getty Images)
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Рух транспорту на українсько-румунському кордоні у пункті пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово обмежать у четвер, 12 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

За даними прикордонників, в’їзд автомобілів до Румунії через пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" буде обмежений 12 листопада з 08:00 до 16:00.

Причиною незручностей стали ремонтні роботи на румунському боці кордону - там планують замінити модульні кабіни, де здійснюється прикордонний контроль.

Водіям радять заздалегідь скористатися найближчим альтернативним пунктом пропуску - "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

Водночас для пішоходів рух повністю не перекриватимуть, проте в зазначені години проходження контролю може тривати довше, ніж зазвичай.

У ДПСУ закликають мандрівників врахувати ці зміни під час планування поїздки, щоб уникнути черг.

Нагадаємо, що 10 листопада на українсько-румунському кордоні вже запроваджували аналогічні обмеження.

Тоді пункт пропуску "Солотвино - Сігету-Мармацієй" тимчасово не працював на в'їзд для транспорту з 08:00 до 16:00 через технічні роботи румунської сторони із заміни модульних кабін прикордонного контролю.

Крім того, в Україні продовжують оновлювати правила перетину державного кордону для окремих категорій громадян.

Зокрема, наприкінці жовтня в парламенті розробили законопроєкт про пріоритетний перетин кордону для ветеранів.

Документ передбачає, що учасники бойових дій, а також члени їхніх родин, які подорожують разом із ними в одному автомобілі, матимуть право на першочерговий проїзд.

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