На границе с Румынией один из КПП приостановит въезд транспорта: где водителям искать объезд
Движение транспорта на украинско-румынской границе в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат в четверг, 12 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).
По данным пограничников, въезд автомобилей в Румынию через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет ограничен 12 ноября с 08:00 до 16:00.
Причиной неудобств стали ремонтные работы на румынской стороне границы - там планируют заменить модульные кабины, где осуществляется пограничный контроль.
Водителям советуют заранее воспользоваться ближайшим альтернативным пунктом пропуска - "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".
В то же время для пешеходов движение полностью не будут перекрывать, однако в указанные часы прохождение контроля может продолжаться дольше обычного.
В ГПСУ призывают путешественников учесть эти изменения при планировании поездки во избежание очередей.
Напомним, что 10 ноября на украинско-румынской границе уже вводились аналогичные ограничения.
Тогда пункт пропуска "Солотвино - Сигета-Мармация" временно не работал на въезд для транспорта с 08:00 до 16:00 из-за технических работ румынской стороны по замене модульных кабин пограничного контроля.
Кроме того, в Украине продолжают обновлять правила пересечения государственной границы для отдельных категорий граждан.
В частности, в конце октября в парламенте был разработан законопроект о приоритетном пересечении границы для ветеранов.
Документ предусматривает, что участники боевых действий, а также члены их семей, путешествующие вместе с ними в одном автомобиле, будут иметь право на первоочередной проезд.