На границе с Румынией один из КПП приостановит въезд транспорта: где водителям искать объезд

Движение транспорта на украинско-румынской границе в пункте пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" временно ограничат в четверг, 12 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

По данным пограничников, въезд автомобилей в Румынию через пункт пропуска "Солотвино - Сигету-Мармацией" будет ограничен 12 ноября с 08:00 до 16:00.

Причиной неудобств стали ремонтные работы на румынской стороне границы - там планируют заменить модульные кабины, где осуществляется пограничный контроль.

Водителям советуют заранее воспользоваться ближайшим альтернативным пунктом пропуска - "Белая Церковь - Сигету-Мармацией".

В то же время для пешеходов движение полностью не будут перекрывать, однако в указанные часы прохождение контроля может продолжаться дольше обычного.

В ГПСУ призывают путешественников учесть эти изменения при планировании поездки во избежание очередей.