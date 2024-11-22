На границе с Румынией насыпало уже до 60 см снега: потрясающие фото

Государственная пограничная служба Украины опубликовала фото, на которых можно увидеть немало снега на некоторых участках границы с Румынией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Facebook.

В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях - порывы ветра 17-22 м/с. Ночью на юге страны - местами 25 м/с.

"В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица", - добавили в Укргидрометцентре.

Температура ночью и днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Там температура ночью ожидается в пределах 3-8 градусов ниже нуля (мороз). Днем - около нуля.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в течение следующих суток, 23 ноября, на территории нашей страны будет облачно:

От текущих погодных условий зависят не только люди. Служебным животным тоже нелегко.

На обнародованных пограничниками кадрах можно увидеть заснеженные склоны, деревья и дороги.

Уточняется, что на горных участках государственной границы с Румынией снежный покров достигает 50-60 сантиметров.

В ГПСУ рассказали, что зима в Украине набирает обороты.

Напомним, ранее мы рассказывали и показывали, как Киев и другие города Украины засыпает снегом.

Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, долго ли в Украине будет снег и когда обещают "без осадков".

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