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На кордоні з Польщею запрацює "єЧерга" для автобусів: де саме

Фото: на кордоні з Польщею запрацює "єЧерга" для автобусів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Електронна черга для регулярних автобусних рейсів запрацює на кордоні з Польщею, а саме у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зазначається, що для перетину кордону у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" від 1 серпня водіям чи логістам варто буде зареєструвати автобус у системі "єЧерга", а потім приїхати в зазначений у маршруті час

Поки електронна черга буде працювати у тестовому режимі, тому час очікування на перетин кордону не буде змінюватись.

"Після налаштування всіх процесів - черги із пасажирських автобусів перед пунктами пропусків мають зникнути - і відповідно автобусні перевезення будуть відбуватися тільки згідно з "еЧергою", - заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Електронна черга на кордоні

Як повідомлялося, з травня в Україні запрацювала система онлайн-бронювання перетину кордону "єЧерга". Її запровадили у 16 пунктах пропуску з країнами Євросоюзу та Молдовою.

При цьому для вантажівок вводили обов'язковий онлайн-запис для перетину кордону.

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