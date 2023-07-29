На границе с Польшей заработает "єЧерга" для автобусов: где именно

Отмечается, что для пересечения границы в пункте пропуска "Ягодын - Дорогуск" с 1 августа водителям или логистам следует зарегистрировать автобус в системе "єЧерга", а затем приехать в указанное в маршруте время

Пока электронная очередь будет работать в тестовом режиме, поэтому время ожидания пересечения границы не будет меняться.

"После настройки всех процессов - очереди из пассажирских автобусов перед пунктами пропусков должны исчезнуть - и соответственно автобусные перевозки будут происходить только согласно "єЧерзі", - заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Электронная очередь на границе

Как сообщалось, с мая в Украине заработала система онлайн-бронирования пересечения границы "єЧерга". Ее ввели в 16 пунктах пропуска со странами Евросоюза и Молдовой.

При этом для грузовиков вводили обязательную онлайн-запись для пересечения границы.

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