На границе с Польшей будет открыт еще один пункт пропуска, но не для всех
С 13 февраля на границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска, однако доступный он будет только для пустых грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Начиная с 08:00, 13 февраля в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи-Мальховице" начнется пропуск грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны.
Однако условием пересечения границы является отсутствие груза в транспортном средстве.
"Пропуск грузовиков будет осуществляться круглосуточно в направлениях выезда из Украины и въезда в Украину", - заявила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.
Напомним, на днях в Черновицкой области на границе с Румынией открыли пункт пропуска "Дяковцы".
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