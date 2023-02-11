На границе с Польшей будет открыт еще один пункт пропуска, но не для всех

Фото: на границе с Польшей откроют еще один пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

С 13 февраля на границе с Польшей откроется еще один пункт пропуска, однако доступный он будет только для пустых грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Начиная с 08:00, 13 февраля в месте запланированного пункта пропуска для автомобильного сообщения "Нижанковичи-Мальховице" начнется пропуск грузовых транспортных средств с допустимым максимальным весом более 7,5 тонны. Однако условием пересечения границы является отсутствие груза в транспортном средстве. "Пропуск грузовиков будет осуществляться круглосуточно в направлениях выезда из Украины и въезда в Украину", - заявила пресс-секретарь Львовского пограничного отряда Александра Кучковская.