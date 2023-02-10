ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці"

Новость на русском →
Чернівецька область , П'ятниця 10 лютого 2023 15:50
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці" Фото: У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили пункт пропуску "Дяківці" (facebook.com/CVoda)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією офіційно відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Дяківці - Раковець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чернівецької ОВА.

"Ми відкрили вже третій пункт пропуску за час незалежності України і другий на території нашої області - "Дяківці", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це стратегічно важливий для всієї України пункт. Він дає нові можливості для кономіки.

"Найближчим часом тут проїжджатимуть вантажні автомобілі із зерном, олійною продукцією, яка потрібна Європі та всьому світу", - додали в ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що реконструкцію міжнародного пункту пропуску "Дяківці" на кордоні України та Румунії повністю завершено. Новий міжнародний автомобільний пункт пропуску почне працювати вже незабаром.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область
NEWS
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
Виклик НАТО. Зеленський відреагував на проліт ракет РФ через Молдову та Румунію
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм