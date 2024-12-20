На кордоні з Польщею відкриють новий пункт пропуску

Як зазначили в прес-службі, перетин кордону для автобусів буде можливий лише за попереднім записом в системі "єЧерга". Наразі йдеться про динамічну чергу, без реєстрації на конкретний час перетину кордону.

Реєстрація в системі єЧерга доступна з 13:00 20 грудня. Зважаючи, що пункт пропуску новий, а отже дозволів на регулярні маршрути ще не видано, перетин кордону наразі можливий лише нерегулярним перевізникам. Відповідно реєстрація в системі також доступна лише перевізникам, що виконують нерегулярні рейси, пояснили в пресслужбі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на кордоні України та Польщі буде відкрито новий автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховичі".

За словами Шмигаля, пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. А ось пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

Пункти на кордоні

На українсько-польському кордоні функціонують такі пункти пропуску:

Автомобільні пункти пропуску:

Рава-Руська - Гребенне

Угринів - Долгобичув

Ягодин - Дорогуськ

Краковець - Корчова

Устилуг - Зосин

Грушів - Будомєж

Смільниця - Коростенко

Шегині - Медика

Зазвичай найбільш завантаженими є пункти: Краковець, Рава-Руська, Устилуг, Шегині та Угринів.

Залізничні пункти пропуску: