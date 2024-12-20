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На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска

Фото: пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" откроют 21 декабря (loda.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Движение на пункте пропуска с Польшей "Нижанковичи - Мальховичи" начнется 21 декабря с 13:30. Пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Как отметили в пресс-службе, пересечение границы для автобусов будет возможно только по предварительной записи в системе "еЧерга". Сейчас речь идет о динамической очереди, без регистрации на конкретное время пересечения границы.

Регистрация в системе еЧерга доступна с 13:00 20 декабря. Учитывая, что пункт пропуска новый, а значит разрешений на регулярные маршруты еще не выдано, пересечение границы пока возможно только нерегулярным перевозчикам. Соответственно регистрация в системе также доступна только перевозчикам, выполняющим нерегулярные рейсы, пояснили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на границе Украины и Польши будет открыт новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи".

По словам Шмыгаля, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Пункты на границе

На украинско-польской границе функционируют такие пункты пропуска:

Автомобильные пункты пропуска:

  • Рава-Русская - Гребенное
  • Угринов - Долгобичув
  • Ягодин - Дорогуск
  • Краковец - Корчева
  • Устилуг - Зосин
  • Грушев - Будомеж
  • Смильница - Коростенко
  • Шегини - Медика

Обычно наиболее загруженными являются пункты: Краковец, Рава-Русская, Устилуг, Шегини и Угринов.

Железнодорожные пункты пропуска:

  • Ягодин - Дорогуск
  • Владимир-Волынский - Хрубешув
  • Мостиска - Пшемысль

 

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