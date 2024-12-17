Україна відкриє автомобільний пункт пропуску на кордоні з Польщею: коли він запрацює

На кордоні України та Польщі буде відкрито новий автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі". Він запрацює з 20 грудня.

Як повідомляє РБК-Україна про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, пункт пропуску буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. А ось пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури.

"Сьогодні на засіданні затвердили відповідну Угоду між урядами України та Польщі. Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту", - розповів Шмигаль.

Обмеження руху на кордоні

Ми писали, що наприкінці листопада на українсько-польському кордоні призупинили пропуск вантажівок. За словами митників, мова йшла про пункт пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Польська сторона повідомила про збій системи митного оформлення.