На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску менш завантажені

11:29 11.04.2026 Сб
2 хв
Які пункти пропуску на кордоні краще оминати через великі черги?
aimg Костянтин Широкун
Фото: на кордоні з Польщею великі черги (Getty Images)

На кордоні з Польщею на в'їзд до України одразу на кількох пунктах пропуску фіксуються черги з десятків автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

Читайте також: ЄС впроваджує нову систему перетину кордону: що важливо знати українцям

"На Львівщині зафіксовано накопичення транспорту на в'їзд в Україну", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Станом на зараз на в'їзд в Україну:

  • у пункті пропуску "Угринів" очікують 10 легкових автомобілів;
  • у ".Краківці" – 60 авто;
  • у "Шегинях" – 70 авто.

Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10 одиниць.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано.

"Рекомендуємо врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

Черги на кордоні України й Польщі

За словами прикордонників, напередодні Великодня черги на кордоні України та Польщі традиційно суттєво збільшуються.

Протягом кількох тижнів найбільш завантаженими залишались пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".

Також раніше повідомлялось, що попереднє зростання пасажиропотоку між Україною та Польщею почалося з настанням весняних канікул у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася.

Більше по темі:
Кордон з УкраїноюПольщаДержавна прикордонна служба