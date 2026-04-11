На кордоні з Польщею великі черги: які пункти пропуску менш завантажені

На кордоні з Польщею на в'їзд до України одразу на кількох пунктах пропуску фіксуються черги з десятків автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.
"На Львівщині зафіксовано накопичення транспорту на в'їзд в Україну", - підкреслили у Держприкордонслужбі.
Станом на зараз на в'їзд в Україну:
Також фіксується накопичення автобусів на в'їзд в Україну: у "Краківці" – 6, у "Шегинях" – 10 одиниць.
Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух залишається вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксовано.
"Рекомендуємо врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску", - підкреслили у Держприкордонслужбі.
За словами прикордонників, напередодні Великодня черги на кордоні України та Польщі традиційно суттєво збільшуються.
Протягом кількох тижнів найбільш завантаженими залишались пункти пропуску "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".
Також раніше повідомлялось, що попереднє зростання пасажиропотоку між Україною та Польщею почалося з настанням весняних канікул у школярів. Тоді перевага була на виїзд з України, а в будні інтенсивність руху дещо знизилася.