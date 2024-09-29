ua en ru
Нд, 29 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На кордоні з Польщею припинив роботу один з пунктів перетину: в чому причина

Україна, Неділя 29 вересня 2024 20:13
UA EN RU
На кордоні з Польщею припинив роботу один з пунктів перетину: в чому причина Фото: пункт перетину "Нижанковичі-Мальховіце" припинив роботу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу. Ініціатором закриття була Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

"За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року. За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують завершити цьогоріч", - пояснили прикордонники.

В ДПСУ звернулись до українців та попросили врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Нагадаємо, що днями ми повідомляли, що на контрольно-пропускному пункті "Могилів-Подільський - Отач" можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів.

Крім того, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною Прикордонники
NEWS
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
Зеленський відреагував на ядерні погрози Путіна: він не завжди адекватний
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським