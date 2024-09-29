На кордоні з Польщею припинив роботу один з пунктів перетину: в чому причина

Пункт перетину на кордоні з Польщею "Нижанковичі-Мальховіце" тимчасово припиняє роботу. Ініціатором закриття була Польща.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

В ДПСУ звернулись до українців та попросили врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

"За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року. За попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" планують завершити цьогоріч", - пояснили прикордонники.

Нагадаємо, що днями ми повідомляли, що на контрольно-пропускному пункті "Могилів-Подільський - Отач" можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано зі встановленням вагових комплексів.

Крім того, на контрольно-пропускному пункті "Медика-Шегині" протягом двох місяців можуть бути затримки з перетином кордону. Це пов'язано з ремонтними роботами зі сторони Польщі.

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