На границе с Польшей прекратил работу один из пунктов пересечения: в чем причина
Пункт пересечения на границе с Польшей "Нижанковичи-Мальховице" временно прекращает работу. Инициатором закрытия была Польша.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
"По информации от польской стороны, погранично-таможенное оформление прекращается с 00 часов 00 минут 30 сентября 2024 года. По предварительной информации, строительство будущего пункта пропуска "Нижанковичи-Мальховице" планируют завершить в этом году", - пояснили пограничники.
В ГПСУ обратились к украинцам и попросили учесть данную информацию и выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.
Напомним, что на днях мы сообщали, что на контрольно-пропускном пункте "Могилев-Подольский - Отач" могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с установлением весовых комплексов.
Кроме того, на контрольно-пропускном пункте "Медика-Шегини" в течение двух месяцев могут быть задержки с пересечением границы. Это связано с ремонтными работами со стороны Польши.
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