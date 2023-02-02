На кордоні з Польщею можуть виникнути проблеми з рухом транспорту: у чому причина

На українсько-польському кордоні 2 та 3 лютого можуть спостерігатися проблеми з рухом транспорту, який перетинає кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

У відомстві зазначили, що проблеми з рухом транспортних засобів можуть виникнути через заплановані акції протесту з боку Польщі.

"2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова - Краковець", "Медика - Шегині" та 2 лютого на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Хребені - Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту, які можуть вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон", - йдеться у повідомленні.