На кордоні з Польщею можуть виникнути проблеми з рухом транспорту: у чому причина

На українсько-польському кордоні 2 та 3 лютого можуть спостерігатися проблеми з рухом транспорту, який перетинає кордон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
У відомстві зазначили, що проблеми з рухом транспортних засобів можуть виникнути через заплановані акції протесту з боку Польщі.
"2 та 3 лютого 2023 року на під'їзних дорогах до пунктів пропуску "Корчова - Краковець", "Медика - Шегині" та 2 лютого на під'їзній дорозі до пункту пропуску "Хребені - Рава-Руська" з боку Польщі заплановано проведення акцій протесту, які можуть вплинути на рух транспортних засобів, що перетинають державний кордон", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею запрацювала електронна черга.
Також ми писали, що у Закарпатській області запрацював новий пункт пропуску на кордоні з Румунією. Новий КПП відкрився у Рахові.
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