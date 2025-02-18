На кордоні з Польщею можливі затримки руху: у чому причина

На кордоні з Польщею можливі затримки через ремонт мосту через Західний Буг. Прикордонники попереджають про ймовірні затримки руху в обох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу України.
З 19 лютого на пункті пропуску "Устилуг - Зосин" розпочнуться ремонтні роботи на автомобільному мосту через річку Західний Буг з польського боку. Через це можливі затримки в русі транспорту в обох напрямках.
Як повідомила Держприкордонслужба, ремонт триватиме до середини січня 2026 року. Водіям рекомендують враховувати цю інформацію при плануванні подорожей і, за можливості, обирати інші пункти пропуску.
Нагадаємо, українцям, які перетинають кордон із Польщею, варто враховувати перелік заборонених та обмежених до ввезення товарів. Серед заборонених предметів - зброя, наркотичні речовини, антикваріат без відповідних документів, а також м'ясні та молочні продукти. Обмеження стосуються тютюнових виробів, алкоголю, фруктів, овочів, риби та інших продуктів, які дозволено ввозити в обмеженій кількості для особистого користування. Порушення цих правил може призвести до конфіскації товарів або інших санкцій.
Також РБК-Україна розповідало, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, вже цього року планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні. Поки триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.