На кордоні з Польщею можливі затримки руху: у чому причина

Нагадаємо, українцям, які перетинають кордон із Польщею, варто враховувати перелік заборонених та обмежених до ввезення товарів. Серед заборонених предметів - зброя, наркотичні речовини, антикваріат без відповідних документів, а також м'ясні та молочні продукти. Обмеження стосуються тютюнових виробів, алкоголю, фруктів, овочів, риби та інших продуктів, які дозволено ввозити в обмеженій кількості для особистого користування. Порушення цих правил може призвести до конфіскації товарів або інших санкцій.

Також РБК-Україна розповідало, що Україна та ЄС готуються до запуску спільного митного контролю на кордоні. Це дозволить прискорити перевірку вантажів і спростити процедури для перевізників. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, вже цього року планується запуск пілотного проєкту на українсько-польському кордоні. Поки триває узгодження відповідної угоди з Єврокомісією.

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