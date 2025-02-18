На границе с Польшей возможны задержки движения: в чем причина

Напомним, украинцам, которые пересекают границу с Польшей, следует учитывать перечень запрещенных и ограниченных к ввозу товаров. Среди запрещенных предметов - оружие, наркотические вещества, антиквариат без соответствующих документов, а также мясные и молочные продукты. Ограничения касаются табачных изделий, алкоголя, фруктов, овощей, рыбы и других продуктов, которые разрешено ввозить в ограниченном количестве для личного пользования. Нарушение этих правил может привести к конфискации товаров или другим санкциям.

Также РБК-Украина рассказывало, что Украина и ЕС готовятся к запуску совместного таможенного контроля на границе. Это позволит ускорить проверку грузов и упростить процедуры для перевозчиков. По словам премьера Дениса Шмыгаля, уже в этом году планируется запуск пилотного проекта на украинско-польской границе. Пока идет согласование соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

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