На кордоні з Польщею можливі проблеми з рухом вантажівок: в ДПСУ назвали причину

"На кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада.

"Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене".

При цьому прикордонники попереджають, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

Страйк перевізників у Польщі

В кінці жовтня Україна отримала повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Україна надіслала Польщі дипломатичну ноту із проханням не допустити блокування польськими перевізниками спільного кордону. Адже воно шкодитиме інтересам обох країн і негативно вплине на торговельні відносини. У зв'язку з загрозою перекриття кордону Україна планувала обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів щодо пропускної спроможності українсько-польських пунктів пропуску.