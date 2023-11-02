На границе с Польшей возможны проблемы с движением грузовиков: в ГПСУ назвали причину

"На границе с Польшей возможно осложнение движения для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, планируется продолжительная акция, которая может начаться с 3 ноября.

"Польские перевозчики намерены блокировать движение грузового транспорта, который будет следовать в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное".

При этом пограничники предупреждают, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

Страйк перевозчиков в Польше

В конце октября Украина получила уведомление о вероятной блокировке пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Украина направила Польше дипломатическую ноту с просьбой не допустить блокировку польскими перевозчиками общей границы. Ведь оно будет вредить интересам обеих стран и негативно отразится на торговых отношениях. В связи с угрозой перекрытия границы Украина планировала обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украино-польских пунктов пропуска.