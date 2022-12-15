На кордоні з Польщею черги через снігопад: де найскладніша ситуація

"Через снігопад уповільнено рух автівок до пунктів пропуску. Найдовші черги утворилися на Львівщині та Волині, що на кордоні з Польщею. Натомість пункти пропуску не перевантажені у Закарпатській та Чернівецькій областях. Дорожні служби працюють у посиленому режимі. А ми намагаємося якнайшвидше оформлювати пасажирів та транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні на кордоні з Польщею запущено проект "єЧерга".

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