RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На границе с Польшей очереди из-за снегопада: где самая сложная ситуация

Фото: на границе с Польшей очереди из-за снегопада (facebook.com/UkrdelegationTCG)
Автор: Мария Кучерявец

Из-за снегопада на пунктах пропуска через государственную границу с Польшей образовались очереди. Самые длинные фиксируются во Львовской и Волынской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГПСУ.

"Из-за снегопада замедлено движение автомобилей в пункты пропуска. Самые длинные очереди образовались во Львовской и Волынской области, что на границе с Польшей. В то же время пункты пропуска не перегружены в Закарпатской и Черновицкой областях. Дорожные службы работают в усиленном режиме. А мы стараемся как можно быстрее оформлять пассажиров средства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаГраница с Украиной