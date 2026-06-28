На кордоні з Польщею черги по 12 годин: у ДПСУ пояснили ситуацію
Останніми днями на кордоні з Польщею черги на в'їзд в Україну сягають понад 12 годин через збільшення пасажиропотоку.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
У мережі активно публікують відео з польського-українського кордону. Понад 12 годин люди стоять в чергах на вʼїзд з Польщі в Україну.
Зокрема, зараз понад 260 автівок чекають на ПП "Краківець".
Демченко пояснив, що черги як з українського боку, так і на території суміжних країн формуються від збільшення пасажиропотоку.
"На вихідні він ще більше зростає навіть у порівнянні з будніми днями. За вчора мали найвищий показник перетину кордону в червні - 141 тисяча громадян, при цьому невеличка перевага йшла на вїзд в Україну", - розповів речник ДПСУ.
Ситуація на кордоні з Польщею
Нагадаємо, раніше польська сторона повідомляла про можливе тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі через пункт пропуску "Шегині - Медика".
Причиною такого рішення називали проведення ремонтних робіт на одному з найзавантаженіших прикордонних переходів, яким щодня користуються тисячі пасажирів і міжнародних перевізників.
Згодом Україна та Польща узгодили, що оформлення автобусів через цей пункт пропуску триватиме безперервно протягом усього літнього сезону.
Водночас із 15 червня на пункті пропуску "Шегині - Медика" через ремонтні роботи спостерігаються затримки в оформленні та пропуску автобусів. Очікується тимчасове зменшення пропускної спроможності на автобусному напрямку.
Днями ми повідомляли, що автобуси на українсько-польському кордоні стоять у чергах по 8-12 годин через проведення ремонтних робіт. Польща зробить крок для вирішення цієї проблеми.