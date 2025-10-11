На кордоні Пакистану та Афганістану спалахнули бої: таліби почали наступ та ведуть обстріли

Зазначається, що підрозділи талібів атакували пости та інфраструктуру Прикордонного корпусу Пакистану вздовж так званої лінії Дюранда - прикордонної смуги, оформленої ще у часи британського панування в Індостані.

В секторах кордону Дангам та Біркот було зафіксовано численні артилерійські обстріли пакистанських позицій та просування підрозділів "Талібану". Також обстріли та атаки дронів з обох сторін було зафіксовано у провінціях Гільменд, Пактія, Кунар, Нангархар та Хост. Під обстрілами опинилися пакистанські пости та КПП в Куррамі, Баджаурі та Північному Вазиристані.

Відповідальність за наступ взяв на себе так званий "201-й армійський корпус" талібських військових формувань. Це перший випадок, коли "Талібан" офіційно визнає атаку на Пакистан. Сам "Талібан" заявляє, що атака - це нібито відповідь на "порушення суверенітету" Афганістану пакистанськими військовими.

Стрілянина з легкої зброї переросла в обмін артилерійськими ударами з обох сторін. Бойовики талібів пересуваються на трофейній американській техніці, яку у 2021 році відбили в афганської урядової армії. Вони масово використовують артилерію, міномети та дрони.

Загалом, ескалацію вже назвали найбільшою з 2021 року, коли таліби захопили Афганістан після виходу звідти сил США. Щонайменше двоє пакистанських військових та один мирний житель загинули внаслідок обстрілів, до десяти військових та цивільних отримали поранення. Є втрати й у талібів, але "Талібан" їх не визнає.