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На границе с Молдовой задержали уклонистов в поле с дикими кабанами (видео)

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Украина, Четверг 29 сентября 2022 15:25
На границе с Молдовой задержали уклонистов в поле с дикими кабанами (видео) Фото: уклонистов в поле с дикими кабанами задержали на границе с Молдовой (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники обнаружили уклоняющихся в поле с дикими кабанами. Они планировали попасть в Молдову, прячась в довольно необычном месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Двое мужчин призывного возраста ночью пытались незаконно пересечь границу с Украиной, пробираясь мимо стада диких кабанов", - говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили мужчин минувшей ночью, зафиксировав на границе с Молдовой необычные тепловые силуэты. Уклонистов сразу задержал наряд пограничной службы.

Как сообщалось, на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов, которые объяснили, что не собирались незаконно пересекать границу, а только вышли в лес за грибами.

Кроме того, украинец пытался попасть в Румынию с поддельным пенсионным удостоверением, но был задержан. Оказалось, что это уже его вторая попытка пересечь границу.

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