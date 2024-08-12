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На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску: причина та дата

Понеділок 12 серпня 2024 19:17
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На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску: причина та дата Фото: КПП "Паланка-Маяки-Удобне" не працюватиме 13 серпня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 13 серпня, у пункті пропуску спільного кордону "Паланка-Маяки-Удобне" плануються роботи з ремонту електромереж. Через це у першій половині доби КПП буде закрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

"3 серпня з 08:00 до 12:00 у пункті пропуску "Паланка - Маяки-Удобне" проводитимуть планові роботи з обслуговування електромереж", - сказано у повідомленні.

Тим, хто подорожує, для уникнення незручностей та затримок під час подорожі радять перетинати державний кордон через найближчий пункт пропуску "Старокозаче".

На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску: причина та дата

Нагадаємо, до 30 вересня через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом.

Також з 10 серпня рух двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль" буде змінено задля зменшення затримок при проходженні кордону.

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