На кордоні з Молдовою тимчасово не працюватиме один з пунктів пропуску: причина та дата

У вівторок, 13 серпня, у пункті пропуску спільного кордону "Паланка-Маяки-Удобне" плануються роботи з ремонту електромереж. Через це у першій половині доби КПП буде закрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.