На границе с Молдовой временно не будет работать один из пунктов пропуска: причина и дата
Во вторник, 13 августа, в пункте пропуска общей границы "Паланка-Маяки-Удобное" планируются работы по ремонту электросетей. Поэтому в первой половине суток КПП будет закрыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госпогранслужбы.
"3 августа с 08:00 до 12:00 в пункте пропуска "Паланка – Маяки-Удобное" будут проводить плановые работы по обслуживанию электросетей", – говорится в сообщении.
Тем, кто путешествует, во избежание неудобств и задержек во время путешествия советуют пересекать государственную границу через ближайший пункт пропуска "Староказаче".
Напомним, до 30 сентября из-за ремонтных работ на польской железной дороге некоторые поезда Хелмского направления будут курсировать с ограниченным маршрутом.
Также с 10 августа движение двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль" будет изменено для уменьшения задержек при прохождении границы.
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