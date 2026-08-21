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На кордоні з Молдовою не працює пункт пропуску через російський удар

08:37 21.08.2026 Пт
2 хв
Внаслідок цього інфраструктура міжнародного пункту пропуску була значно пошкоджена.
aimg Анастасія Никончук
міжнародний пункт пропуску "Тютюн" після обстрілу (ДПСУ)

У ніч проти 21 серпня РФ атакувала безпілотниками Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Пошкоджено пункт пропуску "Тютюн" на кордоні з Молдовою, його роботу тимчасово припинили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДПСУ.

Що сталося

Удар припав за пунктом пропуску

У ніч проти 21 серпня російські війська атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.

Внаслідок атаки зафіксовано потрапляння по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Тютюн" на кордоні з Молдовою.

Внаслідок удару були пошкоджені будівлі та конструкції пункту пропуску. На об'єктах виникли пожежі, які локалізували співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Тютюн" тимчасово не працює

Транспорт спрямовують на інші пункти

Наразі пропуск людей та транспортних засобів через пункт «Тютюн» не здійснюється. Про те, що сталося, українська сторона повідомила молдавських представників.

Транспорт перенаправляється через інші пункти пропуску. Громадянам рекомендують враховувати тимчасове припинення роботи "Тютюн" при плануванні поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути.

Фото: міжнародний пункт пропуску "Тютюн" після обстрілу (ДПСУ)

Державна митна служба України також поділилася фотографіями з місця обстрілу міжнародного пункту пропуску "Тютюн - Мирне", розташованого на українсько-молдавському кордоні.

Фото: Державна митна служба України
У відомстві наголосили, що про поновлення роботи пункту пропуску буде повідомлено додатково.

Нагадуємо, що удари РФ по портовій інфраструктурі Одеси припали на період активних жнив і суттєво ускладнили експорт українського зерна. За оцінками аналітиків, через ці наслідки ВВП України в поточному році може знизитися на 2%.

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