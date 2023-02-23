На кордоні Китаю та Таджикистану стався землетрус магнітудою 7,2

На кордоні Китаю та Таджикистану сьогодні вночі, 23 лютого, стався землетрус магнітудою 7,2. Про його наслідки поки що нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення китайського сейсмологічного центру.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану та Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1, але пізніше знизив показник до 6,8.

Повідомляється, що гіпоцентр землетрусу перебував на глибині близько 20 кілометрів. Епіцентр знаходився за 66 км від міста Мургаба в Таджикистані і за 260 км від міста Ош, Киргизстан.