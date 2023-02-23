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На кордоні Китаю та Таджикистану стався землетрус магнітудою 7,2

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Четвер 23 лютого 2023 03:48
На кордоні Китаю та Таджикистану стався землетрус магнітудою 7,2 Фото: на кордоні Китаю та Таджикистану стався землетрус магнітудою 7,2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На кордоні Китаю та Таджикистану сьогодні вночі, 23 лютого, стався землетрус магнітудою 7,2. Про його наслідки поки що нічого не відомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення китайського сейсмологічного центру.

Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр також зафіксував потужний землетрус на кордоні Таджикистану та Китаю та спочатку оцінив його магнітуду у 7,1, але пізніше знизив показник до 6,8.

Повідомляється, що гіпоцентр землетрусу перебував на глибині близько 20 кілометрів. Епіцентр знаходився за 66 км від міста Мургаба в Таджикистані і за 260 км від міста Ош, Киргизстан.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Крім того, відомо, що через землетруси в Туреччині загинули п'ять українців , зокрема родина із Запоріжжя.

Також у Туреччині зафіксовано нові землетруси у затоці Хатай. Влада заявляє про 6 загиблих та 300 постраждалих.

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