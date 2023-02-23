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На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 7,2

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Четверг 23 февраля 2023 03:48
На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 7,2 Фото: на границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 7,2 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На границе Китая и Таджикистана сегодня ночью, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,2. О его последствиях пока ничего не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку китайского сейсмологического центра.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясения на границе Таджикистана и Китая и изначально оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8.

Сообщается, что гипоцентр землетрясения находился на глубине около 20 километров. Эпицентр находился в 66 км от города Мургаба в Таджикистане и в 260 км от города Ош, Кыргызстан.

Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.

Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.

Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.

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