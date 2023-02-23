На границе Китая и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 7,2
На границе Китая и Таджикистана сегодня ночью, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 7,2. О его последствиях пока ничего не известно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку китайского сейсмологического центра.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр также зафиксировал мощное землетрясения на границе Таджикистана и Китая и изначально оценил его магнитуду в 7,1, но позже снизил показатель до 6,8.
Сообщается, что гипоцентр землетрясения находился на глубине около 20 километров. Эпицентр находился в 66 км от города Мургаба в Таджикистане и в 260 км от города Ош, Кыргызстан.
Напомним, утром 6 февраля Турцию и Сирию поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома.
Кроме того, известно, что из-за землетрясений в Турции погибли пять украинцев, в частности семья из Запорожья.
Также в Турции зафиксированы новые землетрясения в заливе Хатай. Власти заявляют о 6 погибших и 300 пострадавших.
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