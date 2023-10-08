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На кордоні Ізраїлю та Гази знайшли 260 тіл: там проходив фестиваль миру

Ілюстративне фото: на кордоні Ізраїлю та Гази знайшли 260 тіл (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Щонайменше 260 тіл вилучили з місця проведення фестивалю миру у населеному пункті Рейм, що знаходиться на кордоні Ізраїлю та Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

За повідомленням служба швидкої медичної допомоги ZAKA, у Реймі знайшли тіла 260 людей. 

Зазначимо, що вчора на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю проходив фестиваль "Nature Party". Це мала бути вечірка на честь єврейського свята Суккот, але святкуванню завадили масові терористичні ракетні удари та стрілянина учасників ХАМАС.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що терористи розстрілювали людей чи брали у заручники.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. Бойовикам вдалося захопити низку населених пунктів.

При цьому до вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

Додамо, що через бойові дії також загинули дві громадянки України.

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