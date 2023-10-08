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На границе Израиля и Газы нашли 260 тел: там проходил фестиваль мира

Иллюстративное фото: на границе Израиля и Газы нашли 260 тел (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

По меньшей мере 260 тел погибших изъяли с места проведения фестиваля мира в населенном пункте Рейм, которые находится на границе Израиля и Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По сообщению службы скорой медицинской помощи ZAKA, в Рейме нашли тела 260 человек.

Отметим, что вчера на границе сектора Газа и Израиля проходил фестиваль "Nature Party". Это была вечеринка в честь еврейского праздника Суккот, но празднованию помешали массовые террористические ракетные удары и стрельба участников ХАМАС.

Местные СМИ сообщали, что террористы расстреливали людей или брали в заложники.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. Боевикам удалось захватить ряд населенных пунктов.

При этом к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории. Они также нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли не менее 700 человек.

Добавим, что из-за боевых действий также погибли две гражданки Украины.

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