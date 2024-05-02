На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті

"У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", - сказав він.

За словами начальника МВА, здебільшого у місті залишилися люди похилого віку.

Як зазначив Чаус, евакуація місцевих жителів розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і триває досі. При цьому евакуацію сповільнилася майже до нульових показників. Зокрема, за останній тиждень з Часового Яру ніхто не виїхав.

скриншот deepstatemap.live