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На границе Часового Яра идут боевые действия: сколько людей остается в городе

Фото: бои дошли до границы города Часов Яр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевые действия дошли до черты города Часов Яр Донецкой области. В городе остается меньше 700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Часовоярской городской военной администрации Сергея Чауса в эфире телемарафона.

"В Часовом Яру и во всей Часовоярской общине остается 682 человека... Это обычные люди, жители общины, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - сказал он.

По словам начальника ГВА, в большинстве в городе остались люди пожилого возраста.

Как отметил Чаус, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается по сей день. При этом эвакуация замедлилась почти до нулевых показателях. В частности, за последнюю неделю из Часового Яра никто не уехал.

скриншот deepstatemap.live

 

Бои возле Часового Яра

Украинские военные сообщают, что россияне серьезно усилили штурмы на Бахмутском направлении. Оккупанты сосредоточились на городе Часов Яр, который открывает путь на Краматорскую агломерацию.

По словам главнокомандующего ВСУ, оккупационным войскам приказали захватить Часов Яр до сакральной для россиян даты - 9 мая. Но в ВСУ уверены, что захватчикам это не удастся.

Сам город Часов Яр постоянно находится под обстрелами, там зафиксированы масштабные разрушения.

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