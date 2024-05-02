На границе Часового Яра идут боевые действия: сколько людей остается в городе

"В Часовом Яру и во всей Часовоярской общине остается 682 человека... Это обычные люди, жители общины, которые остались, несмотря на военные действия, которые непосредственно фактически уже идут на границе нашего города", - сказал он.

По словам начальника ГВА, в большинстве в городе остались люди пожилого возраста.

Как отметил Чаус, эвакуация местных жителей началась еще в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года и продолжается по сей день. При этом эвакуация замедлилась почти до нулевых показателях. В частности, за последнюю неделю из Часового Яра никто не уехал.

скриншот deepstatemap.live