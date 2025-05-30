Кордон Житомирської області з Білоруссю повністю забетонований, - ОВА

Журналісти нагадали, що у 2019 році до Житомира приїздив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та білоруській чиновники. Також тоді Житомир уклав угоду про партнерство з Гомельською областю.

"У 2019 році на сцені театру імені Кочерги ми підписали угоду про співробітництво з Гомельською областю. Але після вторгнення ми її, звісно, розірвали. На сьогодні кордон з Білоруссю повністю забетонований", - сказав Бунечко.

За його словами, а останні роки у Житомирській області суттєво посилили захист кордону, там постійно знаходяться військові підрозділи, які продовжують нарощувати оборонних рубежів.

Бунечко заявив, що на прикордонних територіях Житомирської області підготували для ворога "справжню пекельну пастку".

"Малопомітні перешкоди, рови, повністю вздовж кордону облаштовано взводні і ротні опорні пункти, які є базою нашої оборони. Спершу ми будували такі укріплення за власним баченням, але потім, коли військові вже за розрахунками та планами Генерального штабу ставили нам завдання щодо розбудови лінії оборони кордону, виявилося, що все було організовано добре", - розповів голова ОВА.

Він зазначив, що минулого року на побудову фортифікацій було спрямовано понад 2,5 млрд гривень з різного рівня бюджетів і побудовано 100% фортифікаційних споруд, які було заплановано. За його словами, на кордоні глибоко ешелонована система захист.

Чи є загроза з Білорусі

Голова Житомирської ОВА впевнений, що наразі загрози вторгнення з боку Білорусі не фіксується.

"Станом на кінець травня можу сказати, що прямої загрози вторгнення на Житомирщину з боку Білорусі немає. Жителі наших північних громад на цей час знаходяться в безпеці", - сказав Бунечко.