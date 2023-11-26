Кордон України зі Словаччиною більше не блокують? Яка там ситуація

"Рух відбувається інтенсивно як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. За минулу добу близько 350 вантажних транспортних засобів перетнули кордон на цьому напрямку. Звісно, дії, які відбуваються на кордоні з Польщею, додали руху (на кордоні зі Словаччиною, - ред.)", - пояснив він.

Станом на ранок 26 листопада на території Словаччини також спостерігають черги на кордоні. За словами Демченка, у черзі стоять 450 вантажівок у бік України.

Також речник додав, що збільшилися черги на кордоні України та Угорщини.

"Навпроти пункту пропуску "Тиса" станом на ранок сьогодні знаходилося близько 600 вантажівок, які очікували на можливість перетину кордону. На щастя, рух відбувається і на цьому напрямку", - сказав Демченко.

Нагадаємо, що 21 листопада словацькі перевізники почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород". Проте наступного дня кордон розблокували.

Блокада кордону польськими перевізниками

Нагадаємо, що з 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту на 4 пунктах пропуску.

Причиною черг на кордоні стали страйки польських перевізників. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.

РБК-Україна побувало на україно-польському кордоні, де утворилися черги з вантажівок понад 20 км. Детальніше - у нашому матеріалі.

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