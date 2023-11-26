Границу Украины со Словакией больше не блокируют? Какая там ситуация

"Движение происходит интенсивно как на въезд в Украину, так и на выезд. За прошедшие сутки около 350 грузовых транспортных средств пересекли границу на этом направлении. Конечно, происходящие на границе с Польшей действия добавили движения (на границе со Словакией, - ред.)", - объяснил он.

По состоянию на утро 26 ноября на территории Словакии также наблюдаются очереди на границе. По словам Демченко, в очереди стоят 450 грузовиков в сторону Украины.

Также спикер добавил, что увеличились очереди на границе Украины и Венгрии.

"Напротив пункта пропуска "Тыса" по состоянию на утро сегодня находилось около 600 грузовиков, которые ожидали возможности пересечения границы. К счастью, движение происходит и на этом направлении", - сказал Демченко.

Напомним, что 21 ноября словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород". Однако на следующий день границу разблокировали.

Блокада границы польскими перевозчиками

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта на 4 пунктах пропуска.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. 16 ноября они отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить забастовку. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для нашей страны.

РБК-Украина побывало на украино-польской границе, где образовались очереди из грузовиков более 20 км. Детальнее - в нашем материале.

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