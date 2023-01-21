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Кордон непорушний. Глава Рівненської ОВА показав навчання військових в області (відео)

Фото: глава Рівненської ОВА показав навчання військових в області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

На півночі Рівненської області українські військові продовжують навчання та побудову укріплень. Кордон залишається непорушним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

"Вчора працював на півночі області. Все спокійно. Кордон не порушний. Провели спільно з військовими ОУВ "Волинь" практичні навчання. У них були задіяні голови районних військових адміністрацій та правоохоронні структури", - написав Коваль.

За його словами, також було відпрацьовано особливості фортифікаційних споруд, побудову кругової оборони міст. Заходи проходили у взаємодії з Нацполіцією, СБУ, нацгвардією та прикордонниками.

"Проговорили основні бойові задачі по захисту кордону. Рівненська область укріплюється щодня", - додав Коваль.

Нагадаємо, тим часом у Київській області також тривають навчання. Сьогодні ЗСУ провели комплекс тренувальних заходів щодо протидії повітряному десанту супротивника та знищення ДРГ.

Також раніше СБУ провела військові тренування поблизу Білорусі.

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