RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Граница нерушима. Глава Ровенской ОВА показал учения военных в области (видео)

Фото: глава Ровенской ОВА показал учения военных в области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На севере Ровенской области украинские военные продолжают учения и строительство укреплений. Граница остается нерушимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

"Вчера работал на севере области. Все спокойно. Граница нерушимая. Провели совместно с военными ОУВ "Волынь" практические учения. В них были задействованы главы районных военных администраций и правоохранительные структуры", - написал Коваль.

По его словам, также были отработаны особенности фортификационных сооружений, построение круговой обороны городов. Мероприятия проходили во взаимодействии с Нацполицией, СБУ, нацгвардией и пограничниками.

"Проговорили основные боевые задачи по защите границы. Ровенская область укрепляется каждый день", - добавил Коваль.

Напомним, между тем в Киевской области также продолжаются учения. Сегодня ВСУ провели комплекс тренировочных мероприятий по противодействию воздушному десанту противника и уничтожению ДРГ.

Также ранее СБУ провела военные тренировки вблизи Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram;

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРовенская областькордон з БілоруссюВойна России против Украины