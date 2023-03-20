Кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі, - Столтенберг

Коли Фінляндія приєднається до Північноатлантичного альянсу, довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на брифінгу з міністрами оборони Фінляндії та Швеції.
"Путін вторгся в Україну з проголошеною метою мати менше НАТО в Європі. У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами", - сказав Столтенберг.
Він наголосив, що коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі - на 1300 кілометрів.
Нагадаємо, раніше в МЗС Туреччини зазначали, що Анкара може розглянути заявку Фінляндії на вступ до НАТО окремо від Швеції.
Також раніше ми писали, що 17 березня турецький парламент отримав на розгляд протокол про вступ Фінляндії до НАТО.
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