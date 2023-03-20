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Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Когда Финляндия присоединится к Североатлантическому альянсу, длина границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге с министрами обороны Финляндии и Швеции.

"Путин вторгся в Украину с провозглашенной целью иметь меньше НАТО в Европе. У него выходит ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем в два раза - на 1300 километров", - сказал Столтенберг.

ПОн подчеркнул, что когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое - на 1300 километров.

Напомним, ранее в МИД Турции отмечали, что Анкара может рассмотреть заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции.

Также ранее мы писали, что 17 марта турецкий парламент получил на рассмотрение протокол о вступлении Финляндии в НАТО.

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