Граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое, - Столтенберг

Когда Финляндия присоединится к Североатлантическому альянсу, длина границы НАТО с Россией увеличится более чем вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на брифинге с министрами обороны Финляндии и Швеции.

"Путин вторгся в Украину с провозглашенной целью иметь меньше НАТО в Европе. У него выходит ровно наоборот. В Европе будет больше НАТО, о чем свидетельствует тот факт, что и Финляндия, и Швеция подали заявки и получили приглашение стать полноправными членами. А когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем в два раза - на 1300 километров", - сказал Столтенберг.

ПОн подчеркнул, что когда Финляндия присоединится, граница НАТО с Россией увеличится более чем вдвое - на 1300 километров.