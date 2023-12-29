На кордон Естонії стало прибувати більше людей із РФ. Прикордонники назвали мотиви

Дедалі більше людей прибуває з Росії на прикордонний перехід у Нарві. Їхньою єдиною метою є отримання заборони на в'їзд до ЄС.

Про це заявив начальник Нарвського прикордонного поста Марек Лійва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

"Нарвські прикордонники щодня розвертають десятки громадян третіх країн. Більшість із них - жителі Молдови, які насправді не хочуть в'їжджати до Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Лійва сказав, що оформлення заборон на в'їзд є повсякденною діяльністю прикордонників. Причинами зазвичай є відсутність правильних документів або той факт, що людина не може пояснити, в яку країну Євросоюзу вона хоче поїхати і що збирається там робити. У цьому разі її відправляють назад.

"Однак останніми місяцями кількість заборон на в'їзд, виданих на прикордонному переході в Нарві, значно зросла. Якщо раніше з кордону відправляли назад близько 10 осіб на день, то тепер - приблизно втричі більше", - сказав він.

Чому збільшилася кількість тих, хто прибуває на кордон

За словами Лійва, самі громадяни Молдови заявили, що в РФ існує правило: кожні три місяці вони повинні зареєструвати, що покинули країну, а потім можуть повернутися і залишатися в Росії до 90 днів. Їхня мета - просто дійти до кордону, отримати штамп у паспорті і повернутися в Росію.

За його словами, заборона на в'їзд є одноразовою, і та сама людина може знову з'явитися на прикордонному переході в Нарві через три місяці для отримання нового штампа в паспорті.

Молдавські громадяни пояснили прикордонникам, що це робиться кілька разів, перш ніж вони отримають у Росії посвідку на проживання або громадянство. Для нарвських прикордонників їхнє обслуговування означає додаткову роботу.

Міграційна криза на кордоні Фінляндії

Нагадаємо, 30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні та може продовжити її закриття.

13 грудня уряд Фінляндії вирішив відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня через наплив мігрантів їх знову закрили.