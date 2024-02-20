"Кордон ЄС не повинен бути заручником". МЗС України закликало Польщу розблокувати кордон

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Блокування польсько-українського кордону, якими би гаслами воно не супроводжувалося, не має виправдання. Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії", - заявив він.

Ніколенко підкреслив, що кордон Польщі та України - це і кордон ЄС.

"Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів", - заявив чиновник.

Він додав, що МЗС вважає також неприйнятним агресивне ставлення зі сторони протестувальників до українців та українських вантажів, які перетинають польсько-український кордон.

"Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета - провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані із імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн", - заявив Ніколенко.

Він повідомив, що Україна закликає польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля прининення антиукраїнської риторики, яка базується на безпідставних аргументах.

"В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", - заявив він.

Блокада кордону

Раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні пункти пропуску з Україною. Йдеться також про під'їзди до залізничних станцій та морських портів.

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині-Медика".

Вже 12 лютого польські фермери заблокували ще два КПП на кордоні з Україною. Також протест вони продовжили й на пункті пропуску "Медика - Шегині".

При цьому, як розповіли у ДПСУ, польські протестувальники блокують рух лише для вантажівок й обіцяли пропускати легкові автомобілі та автобуси.

Що відбувається на україно-польському кордоні і як це коментують по обидва боки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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