"Граница ЕС не должна быть заложником". МИД Украины призвал Польшу разблокировать границу
Министерство иностранных дел Украины призвало польские власти разблокировать границу между странами.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
"Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания. Наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - заявил он.
Николенко подчеркнул, что граница Польши и Украины - это и граница ЕС.
"Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов", - заявил чиновник.
Он добавил, что МИД считает также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу.
"Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. Ее цель - провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений. Зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран", - заявил Николенко.
Он сообщил, что Украина призывает польские власти дать правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для унижения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.
"В условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы. Украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", - заявил он.
Блокада границы
Ранее польские фермеры заявили, что с 20 февраля заблокируют все пограничные пункты пропуска с Украиной. Речь также идет о подъездах к железнодорожным станциям и морским портам.
9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной - КПП "Шегини-Медика".
Уже 12 февраля польские фермеры заблокировали еще два КПП на границе с Украиной. Также протест они продолжили и на пункте пропуска "Медика - Шегини".
При этом, как рассказали в ГПСУ, польские протестующие блокируют движение только для грузовиков и обещали пропускать легковые автомобили и автобусы.
Что происходит на украино-польской границе и как это комментируют с обеих сторон - читайте в материале РБК-Украина.
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