Корчак назначили координатором по гендерной равности в НАПК

Экс-главу НАПК назначили координатором по обеспечению равных прав в агентстве

Бывшего руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак назначили уполномоченным лицом (координатором) по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в НАПК. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что в соответствии с законом "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", уполномоченные лица организуют работу в направлении учета принципа равных прав и возможностей женщин и мужчин в соответствующей сфере деятельности. Корчак также будет анализировать обеспечение гендерного равенства, координировать меры в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и осуществлять мониторинг их реализации.

Отметим, на национальном уровне гендерное равенство гарантирована, прежде всего, Конституцией Украины, Кодексом законов о труде Украины, а также отдельным законом "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", Государственной социальной программой обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года и другими актами.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что НАПК направило в суд 7 протоколов в отношении чиновников Министерства внутренних дел.