Корчак призначили координатором з гендерної рівності в НАЗК

Екс-главу НАЗК призначили координатором щодо забезпечення рівних прав в агентстві

Колишнього керівника Національного агентства з питань запобігання корупції Наталю Корчак призначили уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у НАЗК. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Повідомляється, що згідно з законом "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", уповноважені особи організовують роботу у напрямку урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у відповідній сфері діяльності. Корчак також буде аналізувати забезпечення гендерної рівності, координувати заходи у сфері запобігання та протидії насильству за ознакою статі та здійснювати моніторинг їх реалізації.

Зазначимо, на національному рівні гендерна рівність гарантована, насамперед, Конституцією України, Кодексом законів про працю України, а також окремим законом "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Державною соціальною програмою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року та іншими актами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК направило до суду 7 протоколів стосовно чиновників Міністерства внутрішніх справ.