Корбан заявив, що ознайомився з документами щодо позбавлення його громадянства

Бізнесмен Геннадій Корбан заявив, що через три місяці його адвокати врешті змогли ознайомитися з документами щодо позбавлення його українського громадянства та недопуску до країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в Facebook.
"Ми писали запити до різних служб - від державної міграційної служби та СБУ - до Офісу президента. Усі ці документи необхідно було зібрати та ознайомитись з ними, для того, щоб подати повноцінну скаргу до Верховного суду. В результаті юридичного розслідування, що тривало, вимальовується забавна картинка. Я ще такого не бачив", - заявив написав Корбан.
На його думку, усі люди, перелічені у документах, які поставили підписи і виконали незаконні команди, рано чи пізно будуть покарані.
"Повторно хочу подякувати всім, хто підтримав звернення та підписав петицію до президента за повернення мені паспорта та мене в Україну. А також хочу звернутися до президента з проханням переглянути помилку, яка сталася стосовно моїх конституційних прав", - додав він.
Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.
Своєю чергою мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".
Також більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів і представників інших сфер діяльності просять президента Володимира Зеленського переглянути рішення про позбавлення Корбана громадянства.