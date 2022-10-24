Корбан заявив, що ознайомився з документами щодо позбавлення його громадянства

"Ми писали запити до різних служб - від державної міграційної служби та СБУ - до Офісу президента. Усі ці документи необхідно було зібрати та ознайомитись з ними, для того, щоб подати повноцінну скаргу до Верховного суду. В результаті юридичного розслідування, що тривало, вимальовується забавна картинка. Я ще такого не бачив", - заявив написав Корбан.

На його думку, усі люди, перелічені у документах, які поставили підписи і виконали незаконні команди, рано чи пізно будуть покарані.

"Повторно хочу подякувати всім, хто підтримав звернення та підписав петицію до президента за повернення мені паспорта та мене в Україну. А також хочу звернутися до президента з проханням переглянути помилку, яка сталася стосовно моїх конституційних прав", - додав він.