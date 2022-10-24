Корбан заявил, что ознакомился с документами о лишении его гражданства

"Мы писали запросы в различные службы - от государственной миграционной службы и СБУ - до Офиса президента. Все эти документы необходимо было собрать и ознакомиться с ними, для того, чтобы подать полноценную жалобу в Верховный суд. В результате продолжающегося юридического расследования вырисовывается забавная картинка. Я еще такого не видел", - заявил Корбан.

По его мнению, все люди, перечисленные в документах, поставивших подписи и выполнившие незаконные команды, рано или поздно будут наказаны.

"Повторно хочу поблагодарить всех, кто поддержал обращение и подписал петицию к президенту за возвращение мне паспорта и меня в Украину. А также хочу обратиться к президенту с просьбой пересмотреть ошибку, которая произошла в отношении моих конституционных прав", - добавил он.