Корбан заявив, що менеджмент Кабміну не годиться для війни

"На сьогодні ввели систему прозоро, багато тендерів, які проводить, зокрема, міськрада Дніпра для закупівлі армії різної допомоги (гуми, зимової форми, дронів) йдуть уже за місяцем - по два. І я чесно кажу, я не розумію, як ми можемо публікувати чи викладати у відкритий доступ дані, пов'язані із закупівлями для військових. Це просто якесь шкідництво та все. І я, щиро кажучи, відчуваю себе як один у полі воїн. І я не розпинатимуся, але доводиться працювати в тих умовах, в яких доводиться", - заявив Корбан.

На його думку, якщо дивитися на допомогу армії, енергетиці та інфраструктурі та турботу про людей - видно, що Кабмін не готувався, або вони не знали, що таке може бути.

"Я особисто привселюдно боявся це озвучувати. Хтось би сказав, що підказую ворогові чи щось ще, але я про це говорив у приватних розмовах із різними чиновниками офісу Президента у травні: казав, що вдарять по енергетичній інфраструктурі, ось це буде біда. Це викличе колапс у всьому. Тому потрібно готуватися: потрібно набувати резервних потужностей, генераторів, трансформаторів. У разі влучення ракет потрібно буде замінити та переключити мережі. Іншу інфраструктуру, яку можливо, захистити бігами та блоками, не знаю піском, конструкціями якимись", - додав він.

Корбан наполягає, що Кабмін повинен думати на 3 кроки вперед, приймати рішення і робити якісь ті дії, або попросити, звернеться, сказати, що робити місцевій владі.