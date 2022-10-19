В Дніпрі вирішили виплатити до 500 тисяч грн компенсацій за збитки, завдані обстрілами РФ

Мерія Дніпра вирішили виплатити містянам до 500 тисяч грн компенсацій за збитки, завдані обстрілами Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення під час 28 сесії міськради.

За оцінкою пошкоджень, завданих російськими ракетами чи вибуховими хвилями від них, треба звернутися до адміністрації свого району. Там для цього вже створено спеціальні комісії.

Наступний крок - написання заяви на ім’я міського голови та збір загального пакета документів на отримання фінансової підтримки. Із цим також допоможуть в адміністрації.

Так, пишучи заяву, у ній потрібно зазначити обставини, за яких сталося руйнування, а також своє місце реєстрації, контактний телефон, серію і номер українського паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

Решта документів:

копія паспорта громадянина України (заявника) або копія ID-картки з додаванням копії витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або копії довідки про реєстрацію місця проживання особи;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) громадянина (або копія документа, що свідчить про відмову в його отриманні);

копії документів, що засвідчують право власності чи право володіння, користування пошкодженим майном (за наявності);

акт комісії з обстеження пошкоджених будівель і споруд, об'єктів незавершеного будівництва внаслідок збройної агресії Російської Федерації адміністрацій районів Дніпровської міської ради;

за потреби - акт і звіт технічного обстеження, що складається залученими фахівцями на замовлення адміністрацій районів Дніпровської міської ради, якщо оцінка ступеня пошкоджень та збитків потребує такого обстеження.

Далі про отримання грошової компенсації заявника поінформує департамент соціальної політики міської ради. Допомога передбачається як для власників майна, так і офіційних орендарів. Крім цього, враховані ситуації, коли є декілька господарів квартир чи будинків.

Водночас зібрані документи у майбутньому закладають механізм стягнення відшкодувань з Росії.